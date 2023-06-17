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Песков заявил о зависимости границ санитарной зоны от дальности вооружений ВСУ

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Размеры санитарной зоны на Украине должны соответствовать дальности стрельбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние. Основная цель понятна: чтобы они этими вооружениями не доставали до российских граждан», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что создание санитарной зоны длится «уже полтора года».

«Не может быть ни новой, ни старой, она может быть только одна. Это продолжение той работы, которая ведется», — сказал Песков.

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