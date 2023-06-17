Водитель Mercedes въехал в толпу людей на парковке в Загребе

Водитель Mercedes въехал в толпу людей на парковке торгового центра на юге Загреба в Хорватии. Об этом 16 июня сообщил телеканал 24sata.

Очевидцы в социальных сетях также опубликовали кадры с места происшествия.

В результате пострадали по меньшей мере шесть человек. Один мужчина застрял под машиной, его извлекли спасатели. Водитель был задержан.

Ранее, 26 мая, в Кропоткине Краснодарского края иномарка влетела в остановочный павильон. В результате погибла пенсионерка, еще два человека пострадали. По предварительной версии, водитель Kia не справился с управлением.