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Украина договорилась с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП

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Фото: Global Look Press/Nicolas Armer
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Украина подписала соглашение с Чехией и Словакией о закупках и ремонте боевых машин пехоты (БМП). Об этом 16 июня рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чехии Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП на полях заседания контактной группы по обороне Украины», — написал он в Twitter.

Он отметил, что детали соглашения будут обнародованы позже, и назвал декларацию важным шагом в сотрудничестве трех стран.

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Ранее в этот день Бельгия одобрила передачу Украине гусеничных бронетранспортеров (БТР) М-113 для перемещения личного состава на сумму до €11 млн. Речь идет о бронемашинах, которые были сняты с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад.

Также 16 июня сообщалось, что Швеция одобрила участие до 60 военнослужащих королевства в создании центров по обслуживанию западной техники в соседнем с Украиной государстве. Ремонтный хаб может разместиться в Польше.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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