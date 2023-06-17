Депутат Госдумы пригласил Байдена на лечение в Крым

Депутат Госдумы Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать в Крым на лечение. Такое предложение он озвучил 17 июня в беседе с «РИА Новости».

«Считаю, что в США над Байденом просто издеваются. Мы за него серьезно переживаем. Уверен, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это ни пытались заштриховать американские пропагандисты. Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться», — заявил депутат.

Шеремет напомнил, что в Крыму чистый воздух, современное медоборудование и одни из лучших врачей. Он также отметил, что весь мир заинтересован в здравомыслии американского лидера, так как он обладает широкими полномочиями и доступом к ядерному арсеналу страны.

«К сожалению, окружение Байдена использует его как марионетку, которой можно управлять, потому не дает ему подлечиться, чтобы снова стать здравомыслящим человеком, который бы принимал выверенные решения на блага всего мира», — считает Шеремет.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.