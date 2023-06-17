Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что не согласна с мнением бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости предоставления Украине членства в НАТО для остановки конфликта. Об этом в субботу, 17 июня, сообщает телеканал РБК, которому Кнайсль дала интервью в рамках 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Генри Киссинджер сам изменил свою позицию на 180 градусов, потому что в начале 2022 года он был одним из тех голосов, которые говорили, что фундаментальной причиной кризиса было членство Украины», — сказала она.

По словам Кнайсль, вступление Украины в организацию уже обсуждалось в 2008 году, тогда его продвигали США и некоторые другие члены НАТО, например, Великобритания и Нидерланды. Но Германия и Франция заблокировали инициативу, так как принятие Украины изменило бы баланс сил.

Ранее, 18 мая, Киссинджер заявлял, что Украину следует принять в НАТО, чтобы защитить ее и вместе с тем сдержать. По его словам, необходимо обезопасить Европу от будущих попыток украинского правительства решать территориальные конфликты военным способом.

До этого, 15 мая, украинский президент Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля 2023 года.

20 апреля на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве Зеленский заявил об отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок. Украинский лидер обратил внимание на то, что существующий на данный момент формат отношений между альянсом и Киевом требует изменений.

30 сентября минувшего года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.