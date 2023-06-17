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В Госдуме заявили о возможном принятии закона о самозапрете на кредиты в июле

Депутат Аксаков: закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Закон о самозапрете на кредиты может быть принят в июле. Об этом 17 июня сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть», — сказал он «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, законом будет предусмотрен двухдневный период для тех, кто захочет снова разрешить себе оформлять кредиты.

Законопроект о праве вводить запрет на выдачу кредитов самому себе был внесен в Государственную думу 20 апреля.

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24 января Центробанк сообщил, что законопроект о самозапрете на получение кредитов и займов прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Госдуму. Как уточнил регулятор, с помощью этого механизма любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит.

Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Банки и микрофинансовые организации перед обращением клиента должны будут проверять наличие такого самоограничения, направив запрос в любое квалифицированное бюро кредитных историй. Введение и снятие такого ограничения будет бесплатным и неограниченным по числу обращений. Предполагается, что установить и отменить его можно будет через сервис на портале «Госуслуги».

С 1 октября прошлого года граждане должны были получить опцию устанавливать самозапрет на онлайн-операции, в том числе кредитование. В середине ноября сообщалось, что россияне неохотно пользуются таким способом защиты от мошенников. Источник «Известий» в банке из топ-10 тогда заявил, что немного людей интересуются новой услугой.

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