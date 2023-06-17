Пять человек пострадали в ДТП с катком в Новосибирске

В Новосибирске легковой автомобиль врезался в дорожный каток. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.

«Пострадали пять человек, водитель и пассажиры (двое мужчин 2002 и 2007 годов рождения, две девушки 2003 и 2009 годов рождения) автомобиля ВАЗ-2110, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения», — рассказало ведомство ТАСС.

Трое пострадавших после осмотра были отпущены домой.

Авария произошла в 5:15 (1:15 мск) в Ленинском районе Новосибирска. Каток, в который врезался автомобиль, двигался в попутном направлении.

Ранее в этот день водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб в Омске. В аварии пострадали четыре человека, один погиб на месте.