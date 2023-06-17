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Украинский пленный моряк рассказал о неожиданном получении повестки

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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Гражданский моряк Эдуард получил повестку вместо разрешения на плавание за границу, которое на Украине выдается в военкомате. Об этом украинский военнопленный рассказал в субботу, 17 июня.

«Мне вручили повестку, я прошел медкомиссию. До 20 апреля я ждал, пока меня вызовут, 20 апреля я поехал в Винницкую область в учебный центр... Это не «учебка», а тренировочный лагерь, скажем так», — рассказал моряк «РИА Новости».

По его словам, в батальон в тренировочном лагере согнали мобилизованных, которым рассказали «что такое автомат, как с ним обращаться». В мае Эдуард уже оказался на передовой в Донбассе на авдеевском направлении.

Как рассказал пленный, позже их перевели в Торецк (город в подконтрольной Киеву части ДНР между Горловкой и Константиновкой), где они пробыли около двух дней. В плен Эдуард попал 5 июня под Торецком.

«Там 1,5–2 суток переночевали. И сразу в бой. Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену».

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4 июня сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямо во время получения гуманитарной помощи.

8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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