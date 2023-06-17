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Американский политолог назвал Россию одним из лучших мест для инвестиций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Россия продемонстрировала, что является одним из лучших мест для инвестиций. Такое мнение высказал американский политолог Скотт Беннетт 17 июня в разговоре с «Известиями».

«[Россия продемонстрировала на ПМЭФ, что] это стабильная страна, которая не делает из мира врага. Наоборот, Россия выигрывает сердца и умы людей во многих уголках Земли», — сказал он.

Беннет указал, что ярким примером являются Африка, Южная и Центральная Америка. Все эти страны поддерживают российскую геополитику, в то время как Запад уже сам спотыкается на своей новой идеологии, отметил политолог.

Выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ. Главное

16 июня на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что страна сохранила устойчивость экономики и даже «перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от своих принципов экономического развития».

Российский лидер указал, что в стране набирают силу позитивные макроэкономические тенденции. Так, в апреле 2023 года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 3,3% в годовом выражении.

Тогда же глава «Сбера» Герман Греф заявил, что российская экономика прошла тяжелый период лучше всех ожиданий. Он указал, что российская сторона потеряла в прошлом году «всего-навсего 2,1 процентных пункта ВВП».

23 мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в России наблюдается рост по целому ряду экономических параметров.

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