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Кравцов успокоил выпускников 2024 года информацией о ЕГЭ

Глава Минпросвещения РФ Кравцов заявил, что серьезные изменения в ЕГЭ-2024 не планируются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Изменения в технологии и содержании единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году будут несущественными, сообщил 17 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет. Здесь тоже для нас важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ, а если [появляются] какие-то изменения, [чтобы] они заранее объявлялись», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кравцов добавил, что о любых изменениях в ЕГЭ будет объявлено до 1 сентября.

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Ранее, 15 июня, в интервью «Известиям» министр просвещения заявил, что благодаря новой технологии проведения Единого государственного экзамена удалось уменьшить расходы на его организацию и не допустить случаев утечки заданий.

Технология, внедренная Минпросвещения совместно Рособрнадзором несколько лет назад, подразумевает, что экзаменационные билеты печатаются непосредственно в аудитории, где проводится ЕГЭ, сканируются и проверяются экспертами.

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