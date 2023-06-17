Глава АвтоВАЗа: концерн привлечет к производству приговоренных к принудительным работам

Концерн АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения к работе на своих предприятиях осужденных к принудительным работам, сообщил президент компании Максим Соколов 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Как он заявил РБК, привлечена может быть «одна сотня, может быть две сотни» потенциальных работников.

Приговоренные к принудительным работам сотрудники концерна будут получать зарплату из которой, согласно закону, будут производиться штрафные отчисления.

Соколов добавил, что АвтоВАЗ готов использовать все инструменты для увеличения числа работников на площадке в Самарской области. В следующем году необходимы дополнительно 4 тыс. сотрудников. Это позволит увеличить объемы производства автомобилей.

Глава концерна отметил, что ограничивающим рост компании фактором стали на не санкции, технологии или комплектующие, а недостаток рабочей силы.

В этот же день Соколов сообщил на ПМЭФ, что стоимость автомобиля Lada Aura составит около 2,5 млн рублей. Он оговорился, что пока речь идет о прототипе авто и стоимость примерная.

Глава Минфина России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ведомство готово использовать в качестве служебных автомобилей Lada Aura вместо иностранных машин. Также он предложил чиновникам отказаться от услуг водителей и самим управлять автомобилями.

15 июня Соколов сообщал, что АвтоВАЗ возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня. На заводе предполагается сборка нового кроссовера Lada X-Cross 5, который представили также на форуме ПМЭФ. Автомобиль является копией китайского кроссовера Bestune T77 от концерна FAW.