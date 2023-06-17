«Роснефть» заявила о переходе с китайской CNPC на оплату сырья в нацвалютах

Крупная нефтегазовая компания «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом сообщила пресс-служба российской компании по итогам ее встречи с коллегами из КНР на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и CNPC являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн т в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», — сказано в заявлении.

Ранее, 22 марта, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания успешно взаимодействует с CNPC по целому ряду направлений и допускает возможность расширения сотрудничества, способствуя энергодиалогу между Россией и Китаем. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области разведки, добычи, поставок нефти и углеродного менеджмента.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Пекин 23 мая. В ходе двухдневного визита и российская сторона, и китайская не раз приветствовали расширение экономического сотрудничества. В этой связи Мишустин спрогнозировал увеличение товарооборота в 2023 году выше отметки в $200 млрд.

4 февраля «Роснефть» и CNPC договорились о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития. Это произошло в ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин.