Саперы ВС РФ провели практическое занятие с юнармейцами Мариуполя

Бойцы сводного отряда разминирования ВС РФ Восточного военного округа провели занятие с юнармейцами Мариуполя. Они рассказали про правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов и подготовили ребят к Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».

Военные саперы показали юнармейцам основные типы взрывных устройств, рассказали о принципах их действия и объяснили, что при обнаружении взрывоопасных предметов на береговой линии или в жилой застройке необходимо вызывать экстренные службы, не трогая взрывчатку. Дело в том, что военнослужащие Украины при отступлении установили большое количество мин-ловушек, на которых подрываются мирные жители.

«До сих пор мы работаем по Донецкой Народной Республики, обезвреживаем мины. Основная задача — это разминирование полей, потому что сейчас сезон посевов. Это чтобы местные жители чувствовали себя спокойно», — рассказал замначальника сводного отряда инженерных войск с позывным Комиссар.

Под руководством военных инструкторов юнармейцы выполнили нормативы по стрелковой, строевой и физической подготовке. Это была подготовка ребят к Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Она пройдет в июле в Москве на полигоне Алабино, в ней примут участие представители молодежного движения со всей России.

Ранее, 9 мая, представители военного комиссариата и юнармейцы адресно навестили ветеранов в Мариуполе. Они поздравили фронтовиков с Днем Победы, поблагодарив его за неоценимый вклад в борьбу за мир и свободу.

6 мая Мариуполь в преддверии Дня Победы присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Военнослужащие сводного отряда инженерных войск и юнармейцы раздавали георгиевские ленточки на улицах города и угощали всех желающих армейской кашей из полевой кухни под песни военных лет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.