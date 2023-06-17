Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ

В тыловых районах зоны проведения специальной военной операции проходит подготовка штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ). В субботу, 17 июня, Минобороны поделилось кадрами обучения.

С опытным инструктором с боевым опытом личный состав изучает и тренирует действия при перемещении в ходе боя в парах и группах. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения. Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

«Тренируем и совершенствуем навыки с гражданами, прибывающими с запаса, а также с добровольцами по огневой подготовке, тактической подготовке, тактической медицине», — рассказал инструктор с позывным Турист.

Особое внимание уделяют отработке ведения боевых действий при штурме украинских опорных пунктов, где десантники двигаются малыми группами под прикрытием огня из крупнокалиберного автоматического оружия.

9 июня мобильный противотанковый резерв Ивановского гвардейского соединения ВДВ и бронегруппы ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» и штатное вооружение боевых машин десанта.

В марте Минобороны показало подготовку штурмовых подразделений ВДВ. Там отметили, что важнейший элемент подготовки командиров взводов и рот — управление подразделением в бою. Чтобы это отработать, командиры подразделений дают указания во время боевых действий — так они управляют процессом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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