Глава АвтоВАЗа заявил о возможности привлечения к производству осужденных

Работать на заводе по производству автомобилей в Самарской области могут привлечь граждан, приговоренных к принудительным работам, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Ну, может быть одна сотня, может быть две сотни», — ответил он РБК 16 июня на вопрос о количестве таких сотрудников на производстве.

Соколов добавил, что недостаток рабочей силы — основное препятствие росту компании, поэтому АвтоВАЗ намерен использовать все инструменты привлечения на площадку в Самарской области в следующем году дополнительно 4 тыс. сотрудников. Это позволит увеличить объемы производства автомобилей.

На вопрос о том, будут ли приговоренные к принудительным работам сотрудники получать зарплату, Соколов ответил утвердительно.

В тот же день в ходе брифинга на ПМЭФ Соколов сообщил, что АвтоВАЗ планирует постепенно прекратить выпуск автомобилей марки Lada Granta после запуска в производство нового семейства Iskra. Запуск производства последней намечен на конец 2024 года.

Днем ранее, 15 июня, Соколов сообщал, что АвтоВАЗ возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня. На заводе предполагается сборка нового кроссовера Lada X-Cross 5, который представили также на форуме ПМЭФ. Автомобиль является копией китайского кроссовера Bestune T77 от концерна FAW.