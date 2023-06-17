Сербия объявила режим ЧС в 42 муниципалитетах из-за наводнений

Сильные ливни привели к выходу рек из берегов и затоплениям в Сербии, из-за чего в 42 муниципалитетах 16 июня был объявлен режим ЧС, сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по чрезвычайным ситуациям и помощник главы министерства внутренних дел страны Лука Чаушич.

«На данный момент чрезвычайная ситуация была объявлена в 42 муниципалитетах, точнее, в пяти городах на всей их территории, в 23 муниципалитетах на всей территории и в 12 муниципалитетах и двух городах на части территории. С сегодняшнего утра мы эвакуировали еще 55 человек», — приводит его слова пресс-служба МВД страны.

В общей сложности, по данным ведомства, из подтопленных районов эвакуировали 130 человек. К ликвидации последствий стихии привлечено более 1 тыс. пожарных-спасателей, которые помогают в эвакуации и откачке воды.

Грядущие сутки Чаушич назвал очень сложными, «после которых ожидается стабилизация ситуации».

13 июня в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что река Мацеста из-за сильного дождя вышла из берегов и подтопила придомовые территории и дороги в Хостинском районе Сочи. В результате подтоплены придомовые территории, цокольные помещения и помещения на первых этажах.