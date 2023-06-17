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Захарова заявила об интересных идеях зарубежных стран по по мирному урегулированию

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В мирных планах разных стран по урегулированию украинскому конфликта есть интересные идеи, которые могли бы сработать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня.

«Еще раз подчеркну, что мы благодарны каждой стране, каждому государству или каждому общественному деятелю, потому что многие инициативы исходят лично от каких-то видных деятелей, международников, мы благодарны всем, кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении. Есть и интересные идеи, есть интересные идеи, которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам, как, например, китайская инициатива», — сказала она в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли в предлагаемых мирных планах соответствующие идеи.

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