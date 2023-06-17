Балицкий заявил о планах избираться на пост губернатора региона

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий планирует избираться на пост главы региона в сентябре после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным его кандидатуры. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«По нашему законодательству у нас есть только одна возможность. После выборов в заксобрание президент будет предлагать фамилию кандидата на пост главы региона. Я рассчитываю на то, что он все-таки будет предлагать меня. До этого я пойду к нему, спрошу сначала разрешение, как он это видит, посоветуюсь. Если президент посчитает, что я со своей работой справляюсь, то я буду выдвигаться. И очень рассчитываю на его поддержку», — сказал врио губернатора.

При этом Балицкий напомнил, что почти год назад власти провели референдум по вхождению территории в состав России. Несмотря на то что тогда ситуация была сложнее, процедура прошла практически без замечаний.

Сегодня не исключен риск обстрелов близлежащих районов из ствольной артиллерии, «но мы в любом случае проведем выборы», заключил он.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября, включая избирательные кампании в новых регионах.

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