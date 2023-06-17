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Балицкий назвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС профанацией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Прошедший визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) — по большому счету профанация, потому что подобные структуры заинтересованы защищать лишь тех, кто им платит. Об этом в интервью «Известиям» рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Я встречал Гросси несколько раз, общался с ним, так что могу сказать, что всё это по большому счету профанация. Потому что такие структуры не будут никогда выступать против: ну не могут пчелы быть против меда. Они всё равно действуют в интересах своих европейских, западных работодателей. Поэтому все они настроены на то, чтобы защищать интересы тех, кто им платит деньги», — сказал Балицкий.

Врио губернатора области убежден, что глава МАГАТЭ имеет возможность со своей трибуны открыто признать Украину виновной в обстреле инфраструктуры атомной станции и провокации ядерного конфликта. Более того, агентство понимает причастность к этому и Европы, считает Балицкий.

«Агентство по ядерной безопасности, которое обязано было применять свои полномочия и выступать за то, что ЗАЭС вообще должна быть необстреливаемой. Неважно, у кого она сейчас находится «в руках». Всё бывает, политики могут договариваться. Могут происходить какие-то моменты и ситуации. Всё бывает, но этот объект не имеют права обстреливать. А так как Украина это делает и они молчат, то для меня они импотентная структура. Зачем они нужны, если они не решают своих главных задач?» — резюмировал он.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня посетил в третий раз Запорожскую АЭС. Ранее делегация приезжала на объект в марте и сентябре 2022 года. В этот раз Рафаэлю Гросси показали поврежденные элементы системы охлаждения станции, задвижки, отделяющие пруд-охладитель от обмелевшего Каховского водохранилища, и осколки снарядов от американской артсистемы М777.

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