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В Белом доме заявили об отсутствии необходимости корректировать ядерный потенциал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США не видят причин для корректировки ядерных сил в связи с заявлениями российского руководства о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии до конца года, заявила 16 июня заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон в ходе брифинга.

«Я хотела бы просто повторить, как мы и говорили в последние дни, что мы не видим никаких признаков или причин для корректировки нашей ядерной позиции на данный момент. Но мы также подтверждаем, пользуясь этой возможностью, что привержены коллективной обороне Североатлантического союза», — сказала она.

Далтон добавила, что Белый дом в курсе комментариев российского руководства и считает подобную ядерную риторику «в высшей степени безответственной».

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В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном заявил, что в Вашингтоне не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Также не видят оснований для повышения готовности собственных ядерных сил.

16 июня в на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии до конца года.

Он отметил, что передача тактического ядерного оружия Белоруссии — это элемент сдерживания. Российский лидер также отметил, что у России нет необходимости в применении ядерного оружия.

В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.

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