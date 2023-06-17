Путин рассказал о главном военном козыре России и спорах вокруг него

Президенту России Владимиру Путину на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня задавали вопросы о методах и целях спецоперации, пытаясь натолкнуть на разговоры о ядерном оружии и ударах по разным объектам.

При всех военных возможностях и мощи Россия не будет становиться на один уровень с нынешним киевским руководством. Так предварительно прозвучал намек о том, с кем Россия будет вести переговоры, а с кем — уже нет.

Говоря о том, чем заканчивают танки Leopard на поле боя, российский лидер указал, что они горят. Так же, по его словам, будут гореть истребители F-16 — в этом сомнений нет. На ПМЭФ все понимают, в чем суть украинского конфликта и в чем роль Запада, вследствие чего внимательно слушали ответ Путина на вопрос, считает ли он НАТО стороной конфликта.

«Мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт», — отметил Путин.

Данная тема является горячей, учитывая фазу конфликта. Президент упомянул о конкретных атаках, что проходили во время его речи. Наступление украинской армии, получается, помогает одной из главных задач нашей страны: демилитаризация идет.

«Украина скоро перестанет использовать свою технику, ничего не остается. Всё, на чем они воюют, и всё, что используют, — это всё извне. Но так много не навоюешь. А у нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год. А по наиболее востребованным образцам — увеличение в 10 раз. Предприятия работают в 2–3 смены, а некоторые — и днем и ночью», — отметил Путин.

Денацификация — неизбежный процесс. Характеризуя новых украинских героев, которых там сейчас возвели на пьедестал, Путин не стеснялся в выражениях. Так, президент накануне заседания попросил привести ему выдержки из материалов дел по расправе украинских нацистов над евреями. Некоторые выдержки зачитал и попросил показать кадры хроники.

«Я читал показания одного урода из числа бандеровцев после войны. Он рассказывал, как они вели на расстрел еврейскую семью. Без комка в горле читать невозможно. Мужчина, глава семейства, инвалид, без руки. Жена и две девочки 11 и семи лет. Они их повели расстреливать. И вот мужчина, когда выходил, обнял собаку и заплакал. Вот это те, кто сегодня является героем Украины. Это те, кого украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем», — рассказал Путин.

При этом на Западе предпочитают украинский радикализм не замечать, распространяют нарратив о том, что раз президент еврей, значит, нет нацизма на Украине. На что Путин указал, что у него есть много друзей-евреев, которые говорят, что президент Украины Владимир Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа.

Вооруженные западным оружием нацисты — инструмент в руках Запада, которым он пытается достичь своих целей. Еще один способ — помешать России торговать углеводородами. Попытки провалились с треском.

«Вы понимаете, заставить другие страны тупо следовать чьим-то интересам в современном мире сложно. Подчас практически невозможно, но как можно заставить какую-то страну с многомиллионным населением сказать: не покупайте у России зерно, голодайте, пусть ваши люди умирают от голода. Кто так может сказать, если кто-то, может какой-то придурок, так и говорит, его слушать не будут. Не будут слушать — в этом вся проблема», — отмечает президент.

Зарубежные страны начали отказываться от доллара именно из-за таких хаотичных действий. Дедолларизация никогда не была целью России, однако руководство США самостоятельно разрушает свою репутацию. Западные политики делают много необдуманных шагов. К примеру, всё чаще обсуждают применение ядерного оружия.

«Они знают об этом и всё время нас склоняют к тому, чтобы мы начали перед ними переговоры по сокращению. Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят. Выражаясь суконным языком этих экономических терминов, это наши конкурентные преимущества», — сказал Путин.

Путин напомнил о переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории республики части тактического ядерного оружия. Он отметил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, и до конца года эта работа будет выполнена полностью.

«Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создается угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении Российского государства, будем использовать, здесь сомнений нет», — подчеркнул Путин.

Киевский режим перешел к террористическим атакам, военного смысла это не имеет. По мнению Путина, это провокация, попытка вызвать ответный удар.

«Вот если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева. Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений», — пояснил президент.

Пленарное заседание — место, где президенту России задают разные вопросы, отвечать на которые он должен ответственно. Это мероприятие — константа, по которой позднее сверяют результаты разных процессов в мире. Место проведения и формат не меняются годами, однако в этом году кресла стоят ближе. Так, в прошлом году они располагались на большом расстоянии из-за санитарных правил. Значит, вместимость увеличилась.

Международная часть дискуссии практически полностью была посвящена Украине. Вопросы скорее о том, какие будут последствия у конфликта. Сейчас понятно, что глобальные и коснутся всех. Гостям тревожно, конечно, но Путин на прощание всех подбодрил.

«Будьте здоровыми и богатыми», — заключил он.

В ходе пленарного заседания российский лидер отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. Путин подчеркнул, что США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Президент заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. При этом Путин отметил, что если задействованные Киевом самолеты будут располагаться на авиабазах вне Украины, то необходимо посмотреть, что с этими базами делать.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.