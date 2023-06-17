Минюст объявил иноагентами экономиста Алексашенко, режиссера Манского и политика Шлосберга

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов новые лица, среди которых режиссер Виталий Манский, политик Лев Шлосберг и экономист Сергей Алексашенко. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минюста, Манский выступал против спецоперации по защите Донбасса, заявлял о поддержке властей Украины, отождествлял Россию с нацистской Германией. Кроме того, он негативно высказывался в адрес российских граждан и получал поддержку со стороны иностранных источников.

Лев Шлосберг, как указало ведомство, также выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о проводимой российскими властями политике и принимал участие в создании информационных материалов иноагентов.

Сергей Алексашенко, помимо того, что распространял недостоверную информацию и участвовал в создании информационных материалов иноагентов, также выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, сообщает Минюст РФ.

Ранее, 2 июня, Минюст внес в список иноагентов журналиста Романа Супер. Как сообщали в ведомстве, он принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о СВО.

Тогда же иноагентами были признаны журналист Максим Кузахметов и политолог Дмитрий Орешкин.