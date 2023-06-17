Западные страны должны быть готовы поддерживать Киев продолжительное время, потому что быстрого успеха Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся достичь, и конфликт может затянуться, о чем заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли The Times в пятницу, 16 июня.

«Нам нужно осмыслить тот факт, что мы должны продолжать поддерживать украинцев столь долго, сколько потребуется, потому что мы пообещали это <…> Это не фильм, ничего определенного нет», — приводит цитату министра ТАСС.

Клеверли добавил, что для восстановления страны Украине потребуется финансовая помощь Запада. На второй конференции по восстановлению Украины, которая откроется в Лондоне 21 июня, будет обсуждаться вопрос, откуда средства на это будут поступать в краткосрочной, в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин рассказал о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что украинская армия потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его словам, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.

13 июня Путин сказал, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.