Петушенко рассказал о планах пустить беспилотные грузовики до Екатеринбурга в 2024 году

В 2024 году беспилотные грузовики смогут ездить по трассам М-11 и М-12 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы все трассы, которые уже есть, строим с возможностью подключения к беспилотным автомобилям. В конце 2024 года доедем до Екатеринбурга и беспилотник сможет выезжать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга», — цитирует слова Петушенко ТАСС.

Также он отметил, что трасса М-12 к проезду по ней беспилотных грузовиков уже полностью готова, ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) тоже. Обход Твери планируется завершить, по словам председателя «Автодора», в середине следующего года.

Ранее, 14 июня, стало известно, что первые беспилотные грузовики «КамАЗ» добрались по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву в рамках экспериментального правого режима. Как рассказал «Известиям» водитель-испытатель беспилотных «КамАЗ» Динар Алмаев, машины проехали часть пути в автономном режиме управления, часть — в ручном режиме.

До этого, 13 июня, тягач совершил первый проезд по трассе в 684 км без груза. На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.

26 мая беспилотные грузовики «КамАЗ», построенные на базе модели «КамАЗ-43118», успешно завершили многомесячные испытания. Проверка проводилась на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.

Главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко рассказал, что беспилотные грузовики «КамАЗ» в течение 2,5 года будут ездить по автодороге М-11 «Нева», чтобы собирать информацию для развития системы автономного вождения. Автомобили данного типа были представлены на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта в марте 2022 года. Тогда же отмечалось, что внедрение беспилотного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта является частью программы цифровой трансформации российской экономики.