В Севастополе возобновили электроснабжение после сбоя автоматики

Компания «Севэнерго» полностью восстановила подачу электроэнергии после сбоя автоматики на подстанции в Севастополе. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

«Запитали всех, по резервной линии прошли. «Севэнерго» подключила основных абонентов. Осталось запитать только Севастопольскую ТЭС и понять, в чем причина. Работы ведутся», — сказал он в видеобращении, опубликованном в Telegram-канале.

Также он поблагодарил за оперативную работу диспетчерские службы и бригаду сетевой компании.

Сбой в подаче электроэнергии в Севастополе произошел из-за отключения автоматики на подстанции ранее в этот день, об этом сообщал губернатор Михаил Развожаев.

В конце мая Развожаев объяснял жителям, что громкие звуки в Севастополе связаны с проводимыми тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота. Губернатор успокоил горожан, добавив, что в городе всё спокойно.