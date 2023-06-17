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Сальдо заявил о достойном ответе президента на провокационные вопросы на ПМЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин уверенно и с достоинством ответил на все, в том числе провоцирующие и неоднозначные, вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Таким мнением поделился в пятницу, 16 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Достойный ответ на полупровокационные вопросы. Достойный ответ достойного мужчины, знающего, что значит слово «Россия» для него и вообще для всех нас», — заявил он.

Сальдо добавил, что в тоне президента чувствовались уверенность и твердость, которые лишь подчеркивают «могущество и силу» страны, которой он управляет.

«Россия была и будет вовлечена в мировую экономику»
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Ранее в этот день Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Глава государства затронул темы развития экономики РФ, взаимодействия с иностранными компаниями на российском рынке и хода спецоперации.

Так, президент России заявил о больших потерях у Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении, по сравнению с российской армией, и отметил, что в момент его выступления ВСУ пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Также в рамках своего выступления Путин сообщил, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Глава государства уточнил, что ВС РФ уничтожили 218 танков и 418 бронированных машин. Кроме того, президент указал на всё большее втягивание НАТО в конфликт на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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