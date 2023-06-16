Госдеп одобрил продажу Нидерландам военных БПЛА и оборудования на $611 млн

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу правительству Нидерландов военных беспилотников (БПЛА) и связанного с ними оборудования на $611 млн, говорится в пресс-релизе ведомства от 16 июня.

«Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Предлагаемая продажа повысит способность Нидерландов противостоять текущим и будущим угрозам», — пояснили в документе.

Всего власти Нидерландов запросили у США до четырех разведывательно-ударных БПЛА MQ-9A Block 5, до трех наземных мобильных системы контроля, до тридцати устройств глобального позиционирования и навигации и другое сопутствующее оборудование, в том числе радары, ракетные установки, транспондеры, запчасти.

Также указано, что БПЛА MQ-9A будет выполнять задачи разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки, задачи по воздушной атаке и противодействию морским операциям. Нидерланды уже имеют на вооружении беспилотники MQ-9A, и их внедрение в вооруженные силы страны не вызывает никаких сложностей, указано в релизе.

Еще одной мерой укрепления безопасности НАТО стали стартовавшие в Эстонии 3 июня крупнейшие в этом году учения военно-морских сил (ВМС) на Балтийском море Baltops 23 с участием более 30 боевых кораблей НАТО, партнеров альянса и около 3700 морских пехотинцев. За организацию учений отвечает 6-й флот ВМС США, подготовка к маневрам шла три года.

В конце мая военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» назвал Baltops 23 игрой на нервах. Он напомнил, что страны Запада выдвинули Эстонию в председатели ОБСЕ, а Россия и Белоруссия выступили против. И теперь, по его мнению, НАТО таким образом демонстрирует поддержку Таллину.