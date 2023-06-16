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Сальдо заявил о бессмысленности запугивания РФ украинским контрнаступлением

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Фото: соцсети
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Насыщение информационного поля со стороны Запада новостями по поводу украинского контрнаступления — это лишь запугивание, не имеющее под собой оснований. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Говорить и делать — это две большие разницы. Поэтому говорить о том контрнаступлении могут, а вот делать не могут, да и нечем, собственно говоря, делать. Я имею в виду человеческие ресурсы», — сказал он.

Сальдо пояснил, что, несмотря на накачивание Украины западной военной техникой и боеприпасами, в стране недостаточно живой силы, которая бы сражалась на этом оружии. Там появляется всё больше наемников, которым всё равно, где и с кем воевать, а у украинцев всё больше назревает внутренний протест против происходящего.

«Всё меньше и меньше украинцев воюют, и всё больше и больше они все-таки получают доступ к правде, они видят, что происходит, они уже понимают, что их обманывают», — подвел итог врио губернатора.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, заявил о больших потерях у Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении, по сравнению с российской армией, и отметил, что в момент его выступления ВСУ пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Также в рамках своего выступления Путин сообщил, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Глава государства уточнил, что ВС РФ уничтожили 218 танков и 418 бронированных машин. Кроме того, президент указал на всё большее втягивание НАТО в конфликт на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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