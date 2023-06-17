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Глава МИД Франции призвала сохранять каналы диалога с Россией

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
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Франция выступает за сохранение диалога с Россией, в том числе на высшем уровне, заявила в пятницу, 16 июня, глава французского МИДа Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.

«Каналы диалога с Россией должны быть сохранены, в том числе на уровне глав государств», — цитирует министра «РИА Новости».

Колонна отметила, что Франция никогда не называла Россию страной-террористом, и подчеркнула, что реальная угроза, с которой надо бороться сегодня, — это разобщенность в мире.

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Ранее в этот день СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон примет в Париже наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда. Среди вопросов повестки будет и украинский кризис, к решению которого французский лидер намерен привлечь наследного принца.

12 июня Макрон после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой в Париже заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может продлиться несколько недель или месяцев.

Ранее, 29 мая, французский активист Ксавье Моро, находящийся в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), назвал поставки Францией оружия Украине преступлением против населения и истории. По словам активиста, во Франции прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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