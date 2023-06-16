ПМЭФ поддержали в Дубае светящимися дронами

В Дубае из дронов сделали приветствие Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал Full-Time Trading 16 июня.

Реклама появилась вечером в преддверии визита лидера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Санкт-Петербург, передает 78.ru.

Президент РФ Владимир Путин 16 июня провел встречу с главой ОАЭ на полях ПМЭФ. На встрече российский лидер сообщил, что отношения государств развиваются успешно и идут на пользу обеим сторонам.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил надежду, что в 2023 году страна примет 1 млн российских туристов. Он подчеркнул, что сотрудничество между частным сектором двух стран играет большую роль в развитии двусторонних отношений.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на форуме в этом году.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с ОАЭ.