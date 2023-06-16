«В программном обеспечении Россия во многом впереди всей планеты»

Группа Т1 — многопрофильный холдинг, один из лидеров на российском рынке информационных технологий. На полях Петербургского международного экономического форума «Известия» поговорили с управляющим директором холдинга Т1 Кириллом Булгаковым о развитии производства российского ПО, его потенциале для внешнего и внутреннего рынка, а также об имопортозамещении в данной сфере.

— В настоящее время внутри холдинга Т1 создается новая компания, специализирующаяся на разработке ПО. С чем было связано такое решение?

— Тема создания собственных продуктов для нас родилась не вчера, ещё в 2020 году ряд наших команд начали создавать отечественные решения. Сейчас эти продукты уже продаются на рынке, внесены в реестр отечественного ПО. В каком-то смысле мы еще тогда угадали, предвосхитили сегодняшнюю актуальность этого направления. И сегодня шаг по созданию отдельного вендора программного обеспечения под брендом «Нота» — это естественны, логичный следующий шаг в реализации нашей продуктовой стратегии.

— В каких направлениях будет развиваться новая компания?

— Мы традиционно фокусируемся на создании сложных решений для крупнейших организаций, для лидеров российского рынка практически во всех отраслях, включая финансовый сектор, государственные услуги, транспорт, логистику, нефтегазовый бизнес. По большому счету, у нас есть некоторый опыт в подавляющем большинстве сфер, так что здесь ограничений мы для себя не видим.

— Ушедшие с рынка зарубежные компании-разработчики развивались за счет построения партнерских сетей. Планируете ли вы привлекать партнеров?

— Очень правильный вопрос. Успех зарубежных вендоров на нашем рынке во многом был связан в том, что они очень серьёзно вкладывались в продвижение, в маркетинг своих систем, в строительство эффективных партнёрских сетей. И нам как вендору «Нота» следует использовать этот рецепт успеха, то есть, привлечь всех, как минимум, ключевых игроков этого рынка к партнерству. А чтобы достигнуть этого, нам, в первую очередь, необходимо построить модель эффективного бизнеса, которая будет интересна игрокам, интересно нашим партнёрам настолько, что они захотят вкладываться в развитие собственного бизнеса с нашими продуктами. Я считаю, у нас для этого есть все предпосылки.

— Холдинг Т1 по итогам 2020 года стал компанией номер один на рынке информационных технологий. Как вы планируете удерживать титул лидера в ближайшие годы и в долгосрочной перспективе?

— В ближайшее время мы спокойны за свои лидирующие позиции. У нас работают команды профессионалов, которые занимаются развитием программных продуктов многие годы. Когда они создавали свои решения на, скажем, стейке иностранных вендоров, им было интересно, но они были связаны определенными ограничениями. Они понимали, что где-то можно сделать лучше, где-то можно использовать более современные технологии. Когда появилась возможность сделать что-то своё, вложить свои знания на самом современном технологическом стейке при достаточном уровне финансирования — это ли не мотивация? В результате у них рождается продукт, который на этой мощной энергии успеха прокладывает себе дорогу.

Есть и еще один существенный момент. Лидер может себе позволить делать вещи инновационные: летать в космос — кстати, недавно мы объявили о первом нашем предстоящем запуске частной космической ракеты, — создавать решения, которых нет ни у кого, работать на острие современных технологий — с искусственным интеллектом, с большими данными. И эти возможности сами по себе двигают нас вперед, не дают затормозить, не позволяют остановиться. Мы растем, работаем с лидерами рынка, мы в состоянии привлечь лучших разработчиков. Все это, конечно, вселяет оптимизм.

— Задача выйти на зарубежные рынки ПО — это вызов?

— Конечно, вызов. Ведь современный, новаторский, лучший продукт — это не гарантия успеха, а необходимое условие для того, чтобы вы вообще могли появиться на этом рынке . Чтобы рассчитывать на успех, нужно просчитать еще множество составляющих, в том числе, не имеющих отношения к качеству продукта. Имеет значение то, какая ситуация сложилась на внутреннем рынке страны, куда ты пришел, каковы отношения между игроками, между рынком и государством, как относятся к тебе как к представителю твоей страны, и еще много других тонкостей и нюансов. Тем не менее, мы смотрим в этом направлении с оптимизмом. У нас есть уже определённые положительный опыт на рынке стран СНГ, есть опыт успешного коммерческого внедрения наших продуктов. Причем на рынках этих стран мы конкурируем со всеми крупными вендорами, которые покинули российский рынок. И если ты выдерживаешь эту конкуренцию — это уже знак качества, значит, решение хорошее. Так что теперь нам предстоит спланировать следующий шаг, решить, куда и с чем мы двинемся дальше.

— Говоря о зарубежных рынках, вы имеете в виду Восток или Запад?

— И Восток, и Запад. В сфере информационных технологий Россия, российские специалисты могут вполне на равных конкурировать со всей планетой. Россия в производстве ПО, информационных технологий в целом, не побоюсь сказать, впереди планеты всей. Наш финтех — точно самый лучший в мире. Решения, которые на госуслугах применяются, точно лучшие в мире. И эти решения востребованы. Для начала, следует подумать о рынках Юго-Восточной Азии, где отношение к России вполне цивилизованное, а потребность в автоматизации очень высока. Я бы предположил, кроме того, что эти решения будут востребованы на рынках Центральной и Южной Америки — в принципе по тем же причинам. Так что в ближайшей перспективе эти рынки можно назвать для нас целевыми.

— А рассматриваете ли вы, хотя бы на будущее, западные рынки?

— Да. Вопрос лишь в качестве продукта, к которому надо стремиться. Ты не можешь себе позволить строить продукт, рассчитывая на то, что он будет жить, окружённый заботой, как в оранжерее. Ты должен выставлять высокую планку, у тебя продукт должен быть лучшим в мире. Только такой подход дает возможность двигаться вперед.

— Сегодня на рынке — дефицит специалистов в сфере IT. Как вы решаете эту проблему?

— Это очень важный вопрос для нас. И для себя мы сформулировали на него ответ. Сегодня, действительно, потребность в кадрах очень высока. В текущей ситуации, когда все дедлайны сдвигаются все ближе к сегодняшнему дню, когда многие продукты нужны прямо здесь и сейчас, разработчиков требуется все больше. Но мы здесь находимся в выигрышной ситуации. Когда ты занимаешь лидирующие позиции на рынке, к тебе приходят самые талантливые, потому что знают: здесь для них есть все — и условия, и интересные задачи, и энергия, и культура.

Но мы не склонны просто снимать сливки с рынка. Прежде всего, мы стараемся выращивать для себя кадры, много работаем с молодежью. Это мы считаем своей миссией. Мы очень многих ребят принимаем со студенческой скамьи на стажерские программы. Этих программ очень много, и они, на мой взгляд, показывают феноменальные результаты. Мы учим ребят работать в реальных условиях: к примеру, когда в компанию приходит человек с хорошим бэкграундом, но без опыта, мы сразу погружаем его в боевые проекты, в создание реальных продуктов для крупнейших заказчиков на рынке.

— А если не справится?

— Конечно, в любой момент молодым ребятам есть, кому помочь. За ними присматривают старшие, опытные сотрудники — подправляют, когда надо, поддерживают, объясняют, словом, растят профессионалов. А через год — глядишь, парень или девушка уже добились выдающихся результатов, стали продвинутыми разработчиками, на них уже есть спрос на рынке. Но нас это не пугает: от нас просто так не уходят. Когда в компании комфортная корпоративная культура, интересные задачи, из нее не уходят даже не потому, что здесь очень много денег, а, скорее, потому, что здесь очень интересно.

Так что большинство тех, кто к нам приходит, остаются с нами на годы и десятилетия, какие бы трансформации компания ни проходила. И это тоже хороший показатель. Но даже те, кто уходят, не теряются окончательно. К примеру, если они идут к нашим клиентам, они работают с нами дальше уже с клиентской стороны. Так что наша миссия по созданию кадров для рынка, в конечном итоге, выгодна и нам тоже.

— Скажите честно: вы готовы взять на себя замещение, замену ушедших с рынка западных компаний? Готовы принять этот вызов?

— По ряду направлений мы этот вызов уже приняли, в каком-то смысле даже опережающими темпами выступили. Например, в нашу группу компаний как-то пришла команда, которая делает продукт класса CAE — Computer-aided engineering. Это востребованная история для того, чтобы автоматизировать работу конструкторов и инженеров в промышленности. Там действительно был дефицит. Мы там стартовали полтора года назад, нас поддержало государство, дало субсидии, и сейчас у нас уже есть готовый продукт. Это один пример.