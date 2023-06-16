Песков анонсировал ответ Путина по африканской инициативе

Президент России Владимир Путин изложит свои видения касательно африканской инициативы по урегулированию украинского конфликта завтра, 17 июня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня, отвечая на вопрос «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Президент [РФ Владимир Путин] изложит свои видения, сегодня президент сказал, что он есть, был и будет оставаться открытым для контактов. Эти контакты завтра состоятся», — сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли какие-либо условия для отвода российских войск, Песков предложил услышать всё это от первоисточника уже завтра.

17 июня Путин примет в Санкт-Петербурге делегацию государств Африки для обсуждения их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. Песков не исключил двусторонние контакты лидеров России и ЮАР.

С президентом Украины Владимиром Зеленским представители африканских стран провели встречу 16 июня.

9 июня посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Токио Смэтс Нгоньяма рассказал, что идея встречи африканской делегации с украинскими и российскими властями заключается в том, чтобы выслушать их обоих и определить общую основу для поиска разрешения ситуации на Украине.

До этого, 6 июня, канцелярия Рамафосы сообщила, что лидеры африканских стран, выступившие ранее с предложениями по деэскалации на Украине, готовы посетить Москву и Киев в середине июня.

Кроме того, в мае глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.