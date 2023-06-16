В метро Москвы на выходных закроют участок на серой ветке

На серой ветке Московского метрополитена с 17 по 18 и с 24 по 25 июня закроют участок между станциями «Серпуховская» и «Чеховская», о чем стало известно 15 июня.

«Они временно станут конечными», — сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Причиной назвали ремонтные работы на станциях «Боровицкая» и «Полянка». Там освежат краску на сводах, поменяют лампочки и приведут в порядок предметы пассажирской инфраструктуры.

«Во время закрытия участка в метро будет дежурить более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. К ним можно обратиться с вопросами об альтернативных маршрутах, ближайших остановках общественного транспорта и другими», — говорится в сообщении.

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция «Потапово» на Сокольнической линии метро будет открыта в Новой Москве в конце 2024 года. Он отметил, что новой станцией будут пользоваться 94 тыс. жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутово, Воскресенского и города Щербинки. Метро будет находиться в пешей доступности у 37 тыс. человек.