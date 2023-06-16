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На 93-м году жизни умер сливший документы Пентагона Дэниел Эллсберг

WP: в возрасте 92 лет умер опубликовавший секретные документы Пентагона Дэниел Эллсберг
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Фото: REUTERS/Stephen Hird
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В США в возрасте 92 лет скончался бывший американский военный аналитик, сотрудник корпорации Rand, адвокат Дэниел Эллсберг, в 1971 году передавший прессе секретный сборник «Американо-вьетнамские отношения, 1945–1967: Исследование», в дальнейшем известный как «Документы Пентагона». Об этом 16 июня сообщила газета Washington Post.

Мужчина скончался в своем доме в городе Кенсингтон, штат Калифорния. Информацию о смерти Эллсберга подтвердили изданию родственники.

Весной Эллсберг сообщил в электронном письме, что у него рак поджелудочной железы. Мужчина отказался от химиотерапии и заявил, что потратит оставшееся ему время жизни на распространение информации об опасностях ядерной войны.

«Когда я скопировал документы Пентагона в 1969 году, у меня были все основания полагать, что я проведу остаток своей жизни за решеткой. Это была судьба, которую я бы с радостью принял, если бы это означало ускорение окончания войны во Вьетнаме, как бы маловероятно это ни казалось», — указал он в этом обращении к общественности.

Сверхсекретные документы, которые он предоставил СМИ, раскрыли общественности информацию, крайне неприятную для высшего руководства США. В них шла речь о войне во Вьетнаме и ее предыстории.

Эллсберг после колледжа служил в морской пехоте, а позже работал в министерстве обороны, военным аналитиком в Rand Corp. и консультантом в Государственном департаменте, который отправил его в Сайгон в 1965 году для оценки усилий по борьбе с повстанцами.

Путешествуя по вьетнамской сельской местности, он присоединился к патрулирующим американским и южновьетнамским войскам и всё больше разочаровывался в военных действиях и пришел к выводу, что шансов на успех у этой военной кампании нет.

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Позже мужчина получил образование в Гарварде, степень доктора экономических наук и начал заниматься адвокатурой после того, как в 1971 году передал в медиа документы Пентагона.

После этого Генри Киссинджер, советник Ричарда Никсона, тогда занимавшего пост президента США, назвал Эллсберга «самым опасным человеком в Америке».

Как следовало из документов Пентагона, правительственные лидеры скрывали сомнения относительно хода войны и вводили общественность в заблуждение относительно наращивания войск. В итоге во Вьетнам были отправлены 500 тыс. американских военных, что повлекло гибель 58 тыс. из них и миллионов вьетнамцев.

Разоблачения усилили критику войны, привели в ужас бывших коллег Эллсберга по оборонному истеблишменту и ошеломили Белый дом. После третьего дня публикации документов истории администрация Никсона добилась временного судебного запрета, который заблокировал дальнейшую их публикацию в Times. Однако издание передало часть документов другим изданиям.

Когда уже и газете The Post тоже было приказано прекратить публикацию, она выступила партнером Times в суде. Газеты выиграли знаменательное решение: Верховный суд США разрешил продолжить публикацию.

Эллсбергу прокуратура предъявила обвинение в краже, заговоре и нарушении закона о шпионаже, закона времен Первой мировой войны, который использовался для судебного преследования шпионов и утечек. Но окружной судья США Уильям Мэтью Бирн — младший в 1973 году объявил неправильное судебное разбирательство. Он назвал действия правительства США настолько непристойными, что они «оскорбили само чувство справедливости».

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