Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове

Самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва – Сочи, сел в саратовском аэропорту Гагарин, о чем в пятницу, 16 июня, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Сегодня в аэропорту Гагарин в 19:08 (18:08 мск) совершил посадку самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва – Сочи. С пассажирами работает представитель авиакомпании», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

О причинах вынужденной посадки не сообщается.

Ранее пассажирский самолет Boeing-738 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Самара, экстренно сел в аэропорту Курумоч из-за неполадки работы авиационного оборудования. Инцидент произошел 8 июня, воздушное судно благополучно приземлилось. Пострадавших нет.