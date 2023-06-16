Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с семью погибшими в Ингушетии

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Ингушетии, в результате которого погибли семь человек. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает пресс-служба МВД.

Авария произошла ранее в этот день на 595-м км автодороги «Кавказ». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада-112».

«В результате ДТП от полученных травм скончались оба водителя, пассажир иномарки и четверо пассажиров «Лады», включая троих несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне в Ставропольском крае при лобовом столкновении двух машин погибла женщина и двое детей. В момент ДТП несовершеннолетние перевозились без детских автокресел, что спровоцировало смертельные травмы.