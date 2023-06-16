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На территории «Крестов» могут создать общественно-деловой кластер

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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На территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге может быть создан общественно-деловой кластер с необходимой инфраструктурой. Об этом 16 июня сообщила «Известиям» пресс-служба госкорпорации «ДОМ.РФ».

Вариант приспособления «Крестов» совместно проработают Институт развития в жилищной сфере и власти города. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«При работе с такими объектами, как «Кресты», мы исходим из необходимости максимально сохранить архитектурную идентичность города, конкретного района. Одновременно важно при участии горожан, экспертов и потенциальных инвесторов этого проекта продумать новый функционал комплекса зданий на Арсенальной набережной. Это должна быть новая точка притяжения для жителей и гостей Санкт-Петербурга», — заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

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Ранее, 24 мая, ДОМ.РФ были переданы агентские полномочия в отношении имущественного комплекса «Кресты». В настоящее время объект готовится к реализации на торгах. Сроки, состав лота, формат и условия проведения торговой процедуры будут определены позднее.

Тюрьма «Кресты» была создана в 1892 году. С 1964 года стала следственным изолятором № 1. В разные годы здесь находились Лев Троцкий, Александр Керенский, Анатолий Луначарский и другие.

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