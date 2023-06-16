Во Франции криптобиржу Binance подозревают в отмывании денег

Французское подразделение Binance находится под следствием властей. Биржу обвиняют в незаконном предоставлении услуг по цифровым активам, передает телеканал «Известия». Прокуратура Парижа подозревает платформу в отмывании денег.

Крупнейшая криптобиржа Binance прекратит работу в Нидерландах с 17 июня. Ранее компании отказали в получении лицензии. Теперь пользователям королевства будет доступен только вывод средств. Биржа продолжит добиваться лицензии для работы в государстве.

Компания сейчас работает в Италии, Испании, Франции, Польше, Швеции, Литве.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.