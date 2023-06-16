На ПМЭФ обсудили трансформацию эмоций в добавочную стоимость на примере музыкальной, гастрономической и винной индустрий

16 июня на площадке ПМЭФ-2023 состоялся Public Talk: «Русская Медиагруппа: Creative & Business. Food, Wine & Music». Гастрономическая, винодельческая и музыкальная индустрии тесно связаны. Во всех трех случаях во главе стоят талант и вдохновение творцов. Каждая отрасль существует, чтобы дарить положительные эмоции. Объединение компетенций трех индустрий и совместные маркетинговые усилия могут существенно повлиять на престижность и успех брендов и сформировать новую доходность. Об этом сегодня говорили на Public Talk: «Русская Медиагруппа: Creative & Business. Food, Wine & Music».

Гостей дискуссии поприветствовал президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин: «Русская Медиагруппа» не в первый раз говорит об экономике впечатлений. Сегодня мы затрагиваем новую тему, Food, Wine & Music, которая является перспективной для холдинга и которую мы уже успешно реализуем с нашими партнерами».

Как озвучила модератор сессии, директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович, обсуждаемые индустрии на сегодняшний день — одни из наиболее перспективных с точки зрения роста экономики. К примеру, Росстат зафиксировал рост ресторанного рынка в 2022 на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Доля российских вин на рынке превысила 50% в прошлом году. Концерты и другие мероприятия посещают примерно 48 млн человек.

Музыка, гастрономия, виноделие неразрывно связаны с эмоциями. А именно эмоции отличают бренд от среднестатистического товара.

«Бренд — это придание дополнительной ценности торговой марке. – рассказал председатель Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», вице-президент Российской ассоциации рекламных агентств Игорь Писарский. — И бренд может давать кратное увеличение стоимости товара. Вместе с вещью вы покупаете эмоции, впечатления, счастье в личной жизни. Весь смысл коллаборации брендов — попытка совместить эмоциональные ценности. Но выбирать эти коллаборации надо с умом, исходя из тех ценностей, носителями которых является целевая аудитория».

Удачным примером объединения компетенций трех индустрий поделился продюсер Пашу, чья команда создала сеть бургерных Black Star Burger, идеология которых лежит на стыке музыки, популярности артистов лейбла и гастрономии. Продюсер выделил три неотъемлемых черты удачной коллаборации: понимание целей любого сотрудничества, правильно подобранная целевая аудитория и умение каждой из сторон хорошо делать свою работу и доверять друг другу.

Что же необходимо для увеличения добавочной стоимости, которую приносит соединение маркетинговых компетенций трех индустрий?

«Чем больше радости мы приносим людям, тем больше мы капитализируем индустрии, которые мы объединяем, — рассказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. — Миссия «Русской Медиагруппы», ее радиостанций, цифровых потоков, телеканала, музыкальных событий — нести людям положительные эмоции. И мы бы хотели вместе с тем нести производителям капитализацию, объединяя их продукцию в едином впечатлении».

Спикеры сошлись в едином мнении, что соединение компетенций музыкальной, гастрономической и винной индустрий ведет к росту доходности всех трех отраслей. И именно талант создателей каждого из продуктов позволит трансформировать эмоции и настроения потребителей в добавочную стоимость. И, как подчеркнул Дмитрий Медников, для популярной индустрии нет проблем сделать другую индустрию популярной, главное не замыкаться в себе.