Сечин на ПМЭФ расскажет о рисках энергоперехода

Энергетический переход усиливает зависимость человечества от минеральных ресурсов и не решает задачу обеспечения его энергией, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. В субботу, 17 июня, он выступит на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума с докладом «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся, кто может».

В рамках доклада глава «Роснефти» представит анализ проблемы энергетического перехода и климатических изменений. В компании считают, что «нефтегазовая отрасль, являющаяся гарантом энергобезопасности, все чаще становится объектом агрессивных действий регуляторов, которые не учитывают особенности эксплуатации месторождений, инвестиционные циклы проектов»; при этом энергетический переход лишь усугубляет ситуацию.

По данным пресс-службы «Роснефти», особое внимание Сечин уделит теме неустойчивости мировой финансовой и экономической системе, банковскому кризису в США и снижающейся роли доллара в качестве резервной валюты.

Ожидается также, что глава «Роснефти» поднимет вопросы координации действий в рамках ОПЕК+ и сделает прогноз относительно перспектив рынка углеводородов.

Кроме того, Сечин представит дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики в условиях внешних вызовов и выступит с предложениями, которые призваны обеспечить отечественную экономику доступной энергией.