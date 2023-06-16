Психолог дал совет для снижения стресса на первом месте работы

Психолог и руководитель проектов Центра толерантности Еврейского музея Игорь Майнгардт «Газете.Ru» в пятницу, 16 июня, рассказал о том, что для снижения уровня стресса и неопределенности на первом месте работы важно как можно чаще хвалить себя за успехи и не бояться обращаться к другим людям за помощью.

Главная сложность заключается в отсутствии четких требований и обязанностей, сказал специалист.

«Чтобы избежать чувства потерянности и выйти из пугающей неопределенности, назначьте встречу с руководителем. Если компания использует методологию наставничества — попросите выделить вам наставника или куратора», — порекомендовал Майнгардт.

Он также указал на важность предоставить себе время на адаптацию к коллективу и новым задачам. Собеседник газеты добавил, что нужно для начала присмотреться, как ведут дела коллеги, какие задачи обсуждают в ходе работы, после нее, используют ли неформальные выражения в переписке и прочее. Но новому сотруднику совсем не обязательно подстраиваться под сложившиеся нормы.

«Чтобы избежать непрошеных советов, не ждите их: просите помощи и рекомендаций сами», — посоветовал эксперт.

Кроме того, он дополнил, что необходимо грамотно расставлять приоритеты. Спокойное усердие, вовлеченность и любопытство помогут не выгореть.

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина 16 мая отметила, что стабильное ощущение сильного утомления и снижение концентрации внимания — основные признаки хронической усталости. Специалист заявила, что высокий темп жизни лежит в основе возникновения и развития болезни. Сюда относится безостановочный поток новой информации, неснижающийся уровень стресса, переработки, а также ненормированный рабочий график.