В ГД прокомментировали блокировку делегации президента ЮАР в самолете в Польше

Депутат Госдумы Алексей Веллер 16 июня прокомментировал информацию о том, что сотрудников службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прилетевших с ним журналистов заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу для дальнейшего следования на Украину.

«То, что устроили польские власти с делегацией Южной Африки, вообще заставляет усомниться, что столица Украины находится в Киеве. Похоже, Варшава демонстрирует, что она уже переехала в зону Евросоюза», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Рамафоса прилетел в Польшу, чтобы оттуда направиться в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о мирном урегулировании конфликта. Накануне он нанес визит вежливости польскому лидеру Анджею Дуде. После этого президент ЮАР отправился в киевский этап своего путешествия, «когда сотрудники службы безопасности всё еще сидели в самолете в польской столице», сообщило интернет-издание News24.

Ранее 16 июня официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что ЕС не будет поддерживать инициативу африканских лидеров по Украине, если там будет содержаться предложение заморозить конфликт.

В ответ на это депутат Веллер отметил, что Запад хочет иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта.

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. До этого, 16 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

5 июня в ЮАР состоялась встреча Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в рамках мирной инициативы в середине июня.

Президент России Владимир Путин примет делегацию государств Африки в Санкт-Петербурге для обсуждения их предложения 17 июня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.