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В ГД прокомментировали блокировку делегации президента ЮАР в самолете в Польше

Веллер о блокировке делегации президента ЮАР: Польша заставляет усомниться, что столица Украины — Киев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутат Госдумы Алексей Веллер 16 июня прокомментировал информацию о том, что сотрудников службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прилетевших с ним журналистов заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу для дальнейшего следования на Украину.

«То, что устроили польские власти с делегацией Южной Африки, вообще заставляет усомниться, что столица Украины находится в Киеве. Похоже, Варшава демонстрирует, что она уже переехала в зону Евросоюза», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Рамафоса прилетел в Польшу, чтобы оттуда направиться в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о мирном урегулировании конфликта. Накануне он нанес визит вежливости польскому лидеру Анджею Дуде. После этого президент ЮАР отправился в киевский этап своего путешествия, «когда сотрудники службы безопасности всё еще сидели в самолете в польской столице», сообщило интернет-издание News24.

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Ранее 16 июня официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что ЕС не будет поддерживать инициативу африканских лидеров по Украине, если там будет содержаться предложение заморозить конфликт.

В ответ на это депутат Веллер отметил, что Запад хочет иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта.

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. До этого, 16 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

5 июня в ЮАР состоялась встреча Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в рамках мирной инициативы в середине июня.

Президент России Владимир Путин примет делегацию государств Африки в Санкт-Петербурге для обсуждения их предложения 17 июня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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