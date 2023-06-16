Трое детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ингушетии

В Сунженском районе Ингушетии произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Уточняется, что трагедия произошла вечером 16 июня, автомобили столкнулись на 595–м кме автотрассы «Кавказ».

«В результате погибли семь человек. Трое из них — дети», — сообщил источник.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии устанавливаются.

Ранее, 15 июня, в результате ДТП в Приморском крае погибли два человека. В частности, авария произошла вечером в районе села Пантелеймоновка Лесозаводского городского округа. Водитель Toyota Vista, решив совершить обгон, выехал на встречную, где столкнулся с грузовиком Freightliner.

Ранее в тот день в Ставропольском крае при лобовом столкновении двух машин погибла женщина и двое детей. В момент ДТП несовершеннолетние перевозились без детских автокресел, что спровоцировало смертельные травмы.