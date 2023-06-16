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Названы новые перспективные направления российского экспорта в арабские страны

РСХБ: ОАЭ, Судан, Алжир, Йемен и Оман — перспективные направления для российского экспорта
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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На арабские страны приходится $6 млрд, или 14% (по данным за 2022 год) экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ, рассказали «Известиям» 16 июня эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Аналитики назвали пять страна, которые имеют потенциал опережающего роста для поставок продукции из России. Среди них: ОАЭ, Судан, Алжир, Йемен, Оман.

Как отметили эксперты, общий объем поставок в эти страны за год вырос почти в 1,8 раз до $3,4 млрд.

Как объяснил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов, эти страны показывают опережающие темпы увеличения закупок российского продовольствия.

«У отечественных экспортеров есть богатый опыт работы в арабском мире, поэтому диверсификация поставок на новые рынки не должна стать большой проблемой. Плюсом будет схожесть продовольственных потребностей данных стран с потребностями тех, куда уже налажены поставки», — сказал он.

Как уточняется, в настоящее время главный рынок российских поставок — Египет, на него пришлось $2,2 млрд экспорта агропродукции РФ. Это государство, а также Саудовская Аравия, Алжир, Ливия и Судан составляет первую пятерку по закупкам российского продовольствия на сумму $4,8 млрд (совокупная доля — 81% среди арабских стран).

Согласно исследованию аналитиков, наиболее популярные продуктовые группы в арабских странах из РФ: злаки, жиры и масла животного и растительного происхождения, мясо и пищевые мясные субпродукты, мукомольная продукция, овощи и некоторые съедобные корнеплоды.

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Хотя поставки российской минеральной продукции в 2023-м упали на 74,3%, а экспорт удобрений — на 66,7%

Ранее в этот день глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия в 2023 году может экспортировать зерно почти в 160 стран, а также страна расширила поставки птицы, говядины и свинины.

31 мая вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для обеспечения отечественным экспортерам долгосрочного горизонта планирования предложено продлить профильный национальный проект «Международная кооперация и экспорт» до 2030 года.

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