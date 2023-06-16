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МИД Китая указал на серьезную ошибку Вашингтона в отношении Пекина

МИД КНР: США серьезно ошиблись, рассматривая Китай как самый большой геополитический вызов
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Фото: Global Look Press/Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop
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США допустили «серьезную ошибку», рассматривая Китай как свой самый большой геополитический вызов. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает гонконгская газета South China Morning Post.

Издание указало на то, что Китай призвал США учитывать интересы Пекина и не вести дела с ним с позиции силы.

Отмечается, что заявление представителя КНР прозвучало в преддверии визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин 18–19 июня.

Газета напомнила, что предыдущий визит политика был отменен после инцидента с китайским воздушным шаром, который пролетал над американской территорией и был сбит военными.

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Ранее, 15 июня, доктор исторических наук, профессор РАН, замдиректора ИМЭМО РАН, возглавляющий Центр азиатско-тихоокеанских исследований, Александр Ломанов заявил «Известиям», что принципиальное улучшение американо-китайских отношений невозможно, несмотря на очередной визит Блинкена в Пекин. По его словам, США взяли курс на сдерживание Китая и не готовы идти на какие-либо уступки.

В апреле британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Пекин не спешит выдавать разрешение на въезд американскому госсекретарю, поскольку опасается публикации отчета по инциденту с аэростатом из КНР.

В том же месяце телеканал NBC News сообщил, что сбитый аэростат из Китая успел собрать и передать разведданные с военных объектов США, несмотря на попытки администрации американского президента Джо Байдена заблокировать утечку информации.

Аппарат американские военные сбили в феврале у Восточного побережья США с разрешения главы государства.

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