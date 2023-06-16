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Врач рассказала о первых действиях при солнечном ударе у ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Для детей солнечный удар может быть особенно опасен, так как у несовершеннолетних еще недостаточно развита система терморегуляции. Об этом 16 июня рассказала педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева.

Признаками солнечного удара у детей раннего возраста являются капризное поведение, вялость, отказ от еды. Также возможны тошнота, рвота и диарея, происходит резкий подъем температуры до 39-40 градусов, покраснение лица и тела.

О тяжелом поражении головного мозга могут свидетельствовать судороги и потеря сознания, липкая бледная кожа, учащенное или замедленное сердцебиение.

«Первая помощь: прекратить воздействие солнечных лучей, увести ребенка в тень, по возможности, прохладное помещение; вызвать скорую помощь или отвезти пострадавшего в больницу; уложить ребенка, приподняв ему ноги; начать охлаждение — обтирать мокрым полотенцем, приложить холодный компресс на голову; предлагать жидкость, полезны будут глюкозо-солевые растворы)», — рассказала врач «Газете.Ru».

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4 июня онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям» о негативном влиянии ультрафиолетовых лучей. По его словам, снижение воздействия солнца на кожу помогает существенно снизить риск заболеть раком кожи.

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