Движение по улице Дубровинского в Красноярске ограничат на два месяца

В Красноярске в связи с ремонтом тепловых сетей почти на два месяца ограничат движение по улице Дубровинского. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Движение перекроют уже с вечера следующего понедельника, 19 июня, на участке от улицы Парижской Коммуны до музейного центра «Площадь Мира». Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, продлится ограничение до 15 августа.

Автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Ленина, Карла Маркса и проспекту Мира, а местные жители смогут попасть к своим домам через дворовые проезды.

«Планируется замена 470 м сети. От этого трубопровода запитаны дома практически всего исторического центра. Горячую воду жители будут получать по временным трубопроводам. Отключений длительных не планируется, только на несколько часов для «переврезок», — рассказал директор красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

По его словам, теплосети уже почти 40 лет, за последние пять лет там было зафиксировано девять порывов. До этого на Дубровинского специалисты компании заменили трубопровод в районе регпалаты и возле выезда на улицу Карла Маркса.