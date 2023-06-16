Реклама
Прямой эфир
Туризм
Северный Кавказ и Иран совместно будут развивать туризм
Политика
Политолог назвал аморальным требование Польшей репараций от России
Мир
Песков рассказал о планах по ликвидации F-16 на территории Украины
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Общество
Пребывание иконы «Троица» в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля
Политика
Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания
Мир
Барабанщик Rammstein высказал мнение о скандале с Линдеманном
Интернет и технологии
Лихачев назвал приоритет в создании новых технологий
Мир
Матвиенко указала на исчерпание лимита терпения России в вопросе зерновой сделки
Мир
Лавров заявил о демарше США из-за планов поставить Украине самолеты F-16
Общество
Мурашко отметил настрой Путина на развитие медицины
Мир
Число погибших из-за торнадо на юге США выросло до четырех

Движение по улице Дубровинского в Красноярске ограничат на два месяца

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске в связи с ремонтом тепловых сетей почти на два месяца ограничат движение по улице Дубровинского. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Движение перекроют уже с вечера следующего понедельника, 19 июня, на участке от улицы Парижской Коммуны до музейного центра «Площадь Мира». Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, продлится ограничение до 15 августа.

Автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Ленина, Карла Маркса и проспекту Мира, а местные жители смогут попасть к своим домам через дворовые проезды.

«Планируется замена 470 м сети. От этого трубопровода запитаны дома практически всего исторического центра. Горячую воду жители будут получать по временным трубопроводам. Отключений длительных не планируется, только на несколько часов для «переврезок», — рассказал директор красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

По его словам, теплосети уже почти 40 лет, за последние пять лет там было зафиксировано девять порывов. До этого на Дубровинского специалисты компании заменили трубопровод в районе регпалаты и возле выезда на улицу Карла Маркса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023