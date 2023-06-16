В Ульяновске снесли опасный игровой «Кораблик»

Детский игровой комплекс «Кораблик» снесли на улице Полбина в Ульяновске после неоднократных обращений местных жителей. Конструкция давно находилась в аварийном состоянии и срок ее эксплуатации истек.

Свои жалобы жильцы дома 46 направляли в адрес депутата городской думы Сергея Моргачева. По их словам, «Кораблик» представлял собой опасное место: торчащие ржавые гвозди, качающиеся опоры, а также шатающаяся от сильных порывов ветра мачта. К тому же там неоднократно травмировались дети.

«Жалоб поступало много с этого адреса. Для решения вопроса обратился в администрацию города. Правда, сами работы по сносу затянулись, не были завершены. Накануне провел встречу с жителями, которые были обеспокоены приостановлением работ» — сказал депутат, его цитату приводит ulpravda.ru.

Моргачев направил обращение в прокуратуру, чтобы там проверили исполнение администрацией Ульяновска законодательства в сфере защиты детей и благоустройства территории. По итогам обращения опасный игровой комплекс демонтировали 16 июня.