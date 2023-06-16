Интенсивные дожди вновь обрушатся на Приморье в конце июня

В Приморском крае в конце июня вновь ожидаются интенсивные дожди. Об этом сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

«Очередное столкновение влажной тропической воздушной массы и холодной охотоморской с интенсивными дождями и грозами может произойти над Приморьем в период с 21 по 23 июня», — рассказал главный синоптик региона, добавив, что прогноз будет уточняться и корректироваться.

Как уточняет ИА PrimaMedia, 8 и 9 июня на Приморье обрушились грозовые ливни, сопровождающиеся шквальным ветром. Выпавшие осадки превысили полуторамесячную норму, а во Владивостоке вовсе был побит рекорд по их объему 30-летней давности.

9 июня в столице Дальнего Востока объявили режим ЧС. В городе серьезно пострадали дороги, фасады и крыши домов и социальных объектов, а также ливневки и несколько подпорных стен.