Эксперт объяснил преимущества текущего курса рубля для экспортеров

Текущий курс рубля можно назвать относительно благоприятным в первую очередь для экспортеров, получающих валютную выручку и несущих затраты в России, особенно для тех, кто всё еще не отрезан от западных рынков санкциями, рассказал «Известиям» 16 июня партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«Выгоден слабый рубль также и для бюджета с учетом увеличивающихся рублевых расходов. Если же говорить про предпринимателей, то здесь всё по-разному: например, для импортеров слабый рубль некомфортен в силу более высоких издержек на закупку товаров за границей и более низкого спроса на внутреннем рынке из-за повышения цен», — объяснил он.

При этом эксперт считает, что текущий уровень в 84 рубля за доллар сложно охарактеризовать как «комфортный», уровень волатильности валютного курса значительный.

По данным сайта Мосбиржи, 16 июня к 18:59 мск доллар достиг 84,1 рубля. На прошлой неделе, 9 июня, на закрытии торгов американская валюта находилась на уровне 82,6 рубля.

Накануне первый вице-премьер России Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.